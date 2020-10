Da Reggina a Reggiana è un attimo: le gaffe di Dazn e Fanpage, evidentemente Emilie (lady Menez) non è l’unica…

31 Ottobre 2020 17:53

Doppia gaffe di Dazn e Fanpage che hanno confuso la Reggina per la Reggiana: evidentemente, Lady Menez, non è l’unica…

Qualche giorno fa, in un’intervista ai nostri microfoni, la dolce metà di Jeremy Menez, Emilie Nef Naf, ci confessò di aver visto per 20 minuti una partita della Reggiana convinta che fosse la Reggina di cui fa parte il compagno. Il nome simile, così come i colori sociali, hanno da sempre indotto in errore chiunque nel corso degli anni. Si pensi, ad esempio, che dopo la promozione degli emiliani in Serie B già tanti tifosi amaranto sui social pregustavano ciò che sarebbe potuto accadere: “Vedrete come ci confonderanno spesso”, dicevano, forti probabilmente di quanto già accadeva più di 20 anni fa.

E’ accaduto, ed evidentemente non è un problema soltanto della bella Emilie. Dazn e Fanpage, infatti, sono incappati in due innocenti gaffe sui propri canali ufficiali confondendo proprio le due squadre. L’emittente tv che trasmette le partite della serie cadetta ha presentato il match di domani al Granillo come Reggiana-Spal, con fischio d’inizio alle ore 21 (e non alle 15) e con immagine di sfondo l’attaccante della Spal Salvatore Esposito, ma con la maglia dell’Inter, società di proprietà. Il noto portale Fanpage, invece, parlando del 3-0 a tavolino di Salernitana-Reggiana, ha inserito come immagine in evidenza il logo del club dello Stretto, sostituendo poco dopo la foto. Un errore che ovviamente può capitare e che, siamo sicuri, accadrà altre volte.