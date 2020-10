Ex Reggina, Ragusa annuncia: “Ho il Coronavirus, ma sto bene” [FOTO]

16 Ottobre 2020 12:47

L’ex attaccante della Reggina Antonino Ragusa, oggi al Brescia, ha annunciato sui social di essere risultato positivo al Coronavirus

Altro caso positivo al Coronavirus in casa Brescia dopo Torregrossa, annunciato nella serata di ieri. Questa volta è Antonino Ragusa, ex calciatore della Reggina, ad annunciare la notizia sui social network. “Ciao a tutti – si legge sulla sua Instagram Story – Dopo i controlli effettuati in questi giorni sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene e aspetto solo di tornare ad essere negativo. Dispiace non poter essere della partita questa sera. Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo ai miei compagni”.