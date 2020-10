Reggina: la Primavera perde a Salerno, rinviate le gare delle giovanili

17 Ottobre 2020 22:00

Primavera della Reggina sconfitta a Salerno, mentre le gare di Under 15, 16 e 17 – come comunicato dallo stesso club amaranto – sono rinviate

Altra sconfitta della Reggina Primavera. Tris della Salernitana nella giornata odierna. Il tabellino del match.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 2ª GIORNATA

SALERNITANA-REGGINA 3-0

Marcatori: 37’ Guida, 75′ Dommarco, 89′ Palmieri.

Salernitana: De Matteis, Guzzo, Gambardella, Vignes (46′ Russo), Di Micco, Panariello, Del Regno (69′ Cipriani), Pezzo (61′ Visconti), Guida, Arena (46′ Dommarco), Riosa (61′ Palmieri). A disposizione: Ciabattini, Giliberti, Piervenanzi, Capaccio, Guadagnoli, Villani, Perrone. Allenatore: Rizzolo.

Reggina: Lo Faro, Vigliani (46′ Pannuti), Aliquo, Scolaro (78′ Domanico), Rechichi, Tersinio (78′ Canna), Foti (63′ Dibella), Provazza (63′ Ambrogio), Zinno, Rao, Clemente. A disposizione: Ammirati, Pellicanò, Piromanni, Spaticchia, Costantino. Allenatore: Gianluca Falsini.

Arbitro: Gioregio Vergano di Bari (Marco Carelli e Antonio Severino di Campobasso).

Note – Ammoniti: Vignes (S), Dommarco (S), Foti (R), Rechichi (R). Espulso: Dommarco (S) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Come comunica il club amaranto attraverso una nota ufficiale, “la FIGC ha disposto il rinvio della gare Reggina-Cosenza (Under 17) e Cosenza-Reggina (Under 16 e Under 15) a data da destinarsi”.