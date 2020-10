Reggina Primavera, esordio amaro in campionato: pesante sconfitta interna contro il Crotone

3 Ottobre 2020 22:32

Esordio amaro per la Reggina Primavera di Falsini nel girone B: sconfitta interna per 0-2 contro il Crotone: il tabellino del match

Se la prima squadra vince e convince, la Reggina Primavera non fa altrettanto. Oggi i giovani amaranto esordivano in campionato contro il Crotone, ma l’epilogo del match non è stato dei migliori. Sconfitta per 0-3 per gli uomini di Falsini nel girone B di Primavera 2. Di seguito il tabellino.

Marcatori: 17′ Bilotta, 41′ Ranieri, 90′ Trotta.

Reggina: Lofaro, Foti, Spaticchia (46′ Aliquò), Misiti (46′ Scolaro), Vigliani (68′ Bongani), Rechichi, Ambrogio (60′ Cama), Carlucci, Domanico (46′ Rao), Bezzon, Provazza. A disposizione: Stillitano, Pellicanò, Costantino, Baratto. Allenatore: Falsini.

Crotone: Pasqua, Mignogna (78′ Frustaglia), Esposito, Timmoneri, Yakubiv, Amerise, Trotta, Manglaviti (84′ Palermo), Maesano (69′ D’Andrea), Ranieri, Bilotta. A disposizione: Ferrucci, Fragale, Alessio, Brescia, Periti, Vrenna, Torromino, Sinopoli. Allenatore: Galluzzo.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Marco Croce e Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore).

Note – Ammoniti: Rechichi (R), Bezzon (R), Rao (R), Bilotta (C), Palermo (C). Espulsi: al 71′ Bezzon (R), al 75′ Carlucci (R).