Reggina, Plizzari parla per la prima volta dopo la positività al Covid: “Grazie a tutti per il supporto” [FOTO]

11 Ottobre 2020 11:07

Reggina, le parole del giovane portiere amaranto Alessandro Plizzari dopo la riscontrata positività al Covid-19 contratta con l’Italia Under 21

Il portiere della Reggina Alessandro Plizzari è uscito per la prima volta allo scoperto dopo la riscontrata positività al Covid-19 scoperta in Islanda, a qualche ora dal match di qualificazioni europee (poi rinviato) con l’Italia Under 21. L’estremo difensore amaranto ha voluto lasciare un breve messaggio attraverso una Instagram Story sul profilo ufficiale: “Ciao a tutti, vi ringrazio per i messaggi e per il supporto. Sto bene e ora sono in isolamento. Speriamo passi presto e di tornare subito in campo. Un abbraccio! Ale”.