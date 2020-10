La Reggina conferma: Alessandro Plizzari positivo al Coronavirus

9 Ottobre 2020 15:21

La Reggina, attraverso una breve nota sul proprio sito ufficiale, conferma la positività al Coronavirus da parte del portiere Alessandro Plizzari

E’ arrivata la conferma anche da parte della Reggina: Alessandro Plizzari è positivo al Coronavirus. “La Reggina 1914, informata dalla FIGC, comunica che il calciatore Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid-19”, si legge nel comunicato ufficiale amaranto. “Il calciatore, asintomatico – si legge ancora nella nota – si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia”. Ufficializzata dunque l’indiscrezione lanciata questa mattina dal Corriere dello Sport dopo la notizia dei due positivi.

Salta ovviamente la gara contro l’Islanda prevista per le 17.30 di oggi. Il portiere amaranto farà adesso ritorno in Italia e rispetterà il consueto periodo di isolamento in attesa di guarire.