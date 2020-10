Reggina, Plizzari non vede l’ora di tornare. Il messaggio alla squadra: “Mi mancate ragazzi” [FOTO]

30 Ottobre 2020 22:26

Alessandro Plizzari ha saltato qualche partita con gli amaranto causa Covid, ma gli manca il campo e la squadra: il messaggio sui social

Prime due partite da titolare, poi la partenza con l’Under 21, la positività al Covid e l’assenza dai campi per qualche settimana. Ma Alessandro Plizzari vuole tornare a difendere i pali della porta della Reggina. Non vede l’ora di respirare di nuovo l’erba del rettangolo verde e incontrare la squadra. Il giovane ex Milan lo ha fatto sapere sui social, postando una Instagram Story con la scritta “Mi mancate ragazzi” rivolta ai compagni. Il primo tampone dopo la consueta quarantena, come comunicato qualche giorno fa dalla società, è risultato negativo. Si attende il risultato e la comunicazione del secondo.