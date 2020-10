Reggina: Plizzari, Delprato e Lafferty convocati nelle rispettive Nazionali

5 Ottobre 2020 10:18

Tre calciatori della Reggina sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni in Nations League e non solo

E’ già tempo di Nazionali in Serie A e Serie B. Dopo le prime due giornate di campionato, weekend di sosta per far spazio alla Nations League e non solo. In casa Reggina saranno tre i calciatori a dover momentaneamente lasciare lo Stretto perché convocati dai rispettivi commissari tecnici. E’ il caso del portiere Alessandro Plizzari e del difensore Enrico Delprato, che hanno ricevuto la chiamata di Nicolato per il doppio impegno dell’Italia Under 21 con Islanda (venerdì 9 ottobre, ore 17:30) e Repubblica d’Irlanda (martedì 13 ottobre, ore 17:30), e dell’attaccane Kyle Lafferty, selezionato dal CT dell’Irlanda del Nord per le tre sfide con Bosnia Herzegovina (giovedì 8 ottobre), Austria (domenica 11 ottobre) e Norvegia (mercoledì 14 ottobre).