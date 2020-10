Reggina-Pescara, Toscano in conferenza: “dobbiamo cercare la vittoria, Rivas e Charpentier indisponibili”

2 Ottobre 2020 12:35

Reggina, la conferenza stampa di mister Toscano alla vigilia della gara contro il Pescara: le indicazioni sul match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie B

E’ la vigilia del match Reggina-Pescara. Gli amaranto si preparano all’esordio casalingo del campionato di Serie B 2020/21, dopo aver ottenuto un pareggio alla prima giornata contro la Salernitana. Il match è in programma domani sabato 3 ottobre 2020 (ore 16.15) e sarà trasmesso sui canali Dazn. Un appuntamento che la squadra aspetta da molto tempo, così in conferenza stampa il tecnico Domenico Toscano ha spiegato le sensazioni e dato alcune sensazioni sul match. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo ripartire dalla prestazione delle prime due gare. Ci sono servite molto per capire dove dobbiamo lavorare e su cosa insistere. A Salerno siamo riusciti a mettere alle corde una buona squadra. Questo è un campionato difficile, ogni squadra ha tanta qualità ed organizzazione. Dovremo essere pronti a mettere le nostre armi in campo, c’è tanto da lavorare per crescere ed arrivare al top. Incideranno molto l’aspetto mentale e le motivazioni, vincerà chi ha più voglia”.

CIONEK – “Cionek è esplosivo, intelligente e può ricoprire tutti i ruoli. E’ il difensore che cercavamo. Sta bene fisicamente, è molto meticoloso”.

ASPETTI DA MIGLIORARE – “Abbiamo sfruttato poco il contropiede sino ad oggi, sono questi i dettagli su cui dover lavorare e crescere. Intravedo nel gruppo una grande disponibilità”

RICAMBI – “Abbiamo una panchina di pari livello ai titolari, necessario per disputare un campionato molto lungo, speriamo che tutti arrivano presto allo stesso livello di condizione”.

SCHEMI DIFENSIVI – “Faty ha fatto abbastanza bene, la difesa era inedita ma si è comportata bene. Queste prime due partite già hanno detto molto”

PESCARA – “Per la sua storia il Pescara è sempre stata una squadra a cui piace il bel gioco, da affrontare col giusto ritmo perché ti può mettere in difficoltà. Sarà la prima partita in casa, dovremo cercare come a Salerno la vittoria. Hanno un’idea ben precisa di gioco, con calciatori che hanno determinate caratteristiche e possono farci male. Dovremo riuscire a portarli nel nostro campo e sfruttare ciò in cui siamo più bravi”.

BELLOMO – “Tutti i calciatori che avevamo già nella passata stagione sono cresciuti da molti punti di vista. Bellomo ha avuto anche lui questa crescita, ovviamente è solo l’inizio di un percorso”.

INFORTUNATI – “Sono indisponibili solo Rivas e Charpentier. Il suo è un problema di condizione, ha avuto un grave intervento al crociato, speriamo di averlo presto a disposizione”.