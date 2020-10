Reggina-Pescara, la probabile formazione amaranto: per Toscano tante certezze ma anche qualche dubbio

2 Ottobre 2020 17:47

Reggina-Pescara, la probabile formazione scelta da Toscano per la 2ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021: pochi cambi e tante conferme dopo l’esordio a Salerno

Non si sbottona, né si sbilancia più di tanto il mister Toscano in conferenza stampa. Superata la gara di Coppa Italia contro il Teramo, la compagine ha amaranto ha avuto soltanto due giorni per preparare la sfida di domani contro il Pescara. Tante indicazioni sono venute fuori dalle prime due uscite ufficiali stagionali, già è stato possibile cogliere alcuni aspetti per farsi un’idea di quella che sarà la formazione della Reggina che sabato pomeriggio scenderà in campo sul terreno dello stadio Granillo (clicca QUI per seguire la diretta su Dazn). Rispetto alla gara di esordio a Salerno, l’allenatore non dovrebbe operare molti cambi e su questo possono aiutare le scelte fatte in Coppa, dove hanno giocato i calciatori con meno minutaggio sulle gambe.

Reggina, le scelte di Toscano – Nessun dubbio in porta, dove Plizzari detiene il posto da titolare e sarà dunque riconfermato. L’estremo difensore sarà difeso dal classico terzetto arretrato, che dovrebbe essere composto da Loiacono, Cionek e Rossi. Parte leggermente in svantaggio Gasparetto, che invece a Salerno aveva iniziato la sfida dal primo minuto. Il ballottaggio è in atto, non c’è al momento totale certezza su chi verrà schierato, alla luce di quanto detto da Toscano in conferenza sul polacco. Sulle fasce Rolando è la certezza a destra, mentre a sinistra Liotti è leggermente avanti nel ballottaggio con Di Chiara.

A centrocampo il perno centrale sarà ancora una volta Crisetig, al suo fianco ancora qualche dubbio: dovrebbe spuntarla Bianchi, rispetto ai nuovi arrivati Folorunsho e Faty. Sulla trequarti il posto sarà ancora di Bellomo, vista l’assenza forzata di Rivas. In attacco Menez sarà accompagnato da Denis, anche se la prestazione di mercoledì di Lafferty potrebbe spingere Toscano a fare qualche nuovo ragionamento.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Crisetig, Bianchi, Di Chiara; Bellomo; Menez, Denis. Allenatore: Domenico Toscano.