Reggina-Pescara, i precedenti: solo due sconfitte su 17 incontri. E qualche vittoria ha un sapore speciale…

2 Ottobre 2020 12:22

Reggina-Pescara, i precedenti: tutti gli incontri al Granillo tra amaranto e biancazzurri nel corso della storia, l’ultima volta è stata sei anni fa

Giornata importantissima, domani, per la Reggina. Gli amaranto tornano a giocare per la prima volta al Granillo una partita di Serie B a distanza di 6 anni. Avversario il Pescara di Massimo Oddo, reduce dal pari casalingo contro il Chievo e dalla vittoria sofferta in Coppa Italia – dopo i tiri dal dischetto – contro il San Nicolò Notaresco, compagine di Serie D. Fischio d’inizio previsto alle ore 16.15 su Dazn.

Ma 6 sono anche gli anni passati dall’ultima volta che le due squadre si sono affrontate. Era infatti l’ultima stagione in assoluto (prima di questa) della Reggina in cadetteria, quella coincisa con la retrocessione (2013-2014). Arrivò una sconfitta per 2-3 della squadra allora allenata da Fabrizio Castori, che subentrò ad Atzori salvo poi far spazio al duo Gagliardi-Zanin. Quel successo fu il secondo in assoluto degli adriatici al Granillo su un totale di 17 incontri. Il primo fu nella stagione 1996-1997, sempre per 2-3 e sempre in Serie B. Per il resto, tre pareggi e dodici vittorie amaranto. Le due compagini non si sono mai affrontate in Serie A, ma in terza serie dal 1958-1959 (la prima volta) fino al 1982-1983 e in Serie B dal 1989-1990 in poi. Da segnalare il 3-0 del 1998-1999, nella stagione della prima promozione in A, e lo spettacolare 4-2 del 2011-2012 contro il Pescara di Zeman, Insigne, Verratti e Immobile che a fine stagione conquistò il massimo campionato. Di seguito tutti gli incontri tra Reggina e Pescara al Granillo con relativa data, categoria e risultato.