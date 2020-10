Reggina, così il Pescara si presenta al Granillo. Oddo: “serve un cambio di atteggiamento”

2 Ottobre 2020 13:03

Reggina-Pescara, la conferenza stampa del tecnico Massimo Oddo: l’allenatore ha analizzato il match della 2ª giornata del campionato di Serie B

In contemporanea alla conferenza stampa di mister Domenico Toscano, si è tenuta anche quella del tecnico Massimo Oddo. Alla vigilia del match dello stadio Oreste Granillo, in programma domani sabato 3 ottobre 2020 (ore 16.15) e trasmesso in diretta sui canali Dazn, ecco come il Pescara si appresta ad affrontare la Reggina. Di seguito le parole dell’allenatore:

“Abbiamo avuto soltanto un giorno per preparare il match, poi non ho avuto grandi indicazioni dopo la partita in Coppa Italia contro il Notaresco, mi aspetto molto di più sul piano dell’atteggiamento. Non mi è piaciuto nulla, inutile nasconderlo. Ho cercato in queste ore di dare giuste motivazioni alla squadra. I singoli possono risolverti la gara, ma quel che conta è il gruppo. Reggina? E’ una squadra che ha cambiato tanto, ma ha idee di gioco particolari. Ha calciatori in grado di risolvere le partite da soli e con un passato in categorie superiori, dovremo essere concentrati su noi stessi, cercando di migliorarci quotidianamente. Spero vivamente che non si verifichi più la prestazione della Coppa, dai lati negativi bisogna trarre gli insegnamenti. Mercoledì a tratti mi sono anche vergognato. Colpa mia, non sono riuscito a trasmettere le giuste motivazioni. Una figuraccia. Sono più arrabbiato con me stesso che con i ragazzi”.