Reggina-Pescara 0-0 LIVE: brivido amaranto, Galano fallisce un calcio di rigore

3 Ottobre 2020 16:33

LIVE Reggina-Pescara, la diretta del match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021: formazioni ufficiali, aggiornamenti in tempo reale, cronaca e riassunto della partita

A distanza di pochi giorni dall’impegno in Coppa Italia, la Serie B torna a scendere in campo per la 2ª giornata di campionato. Allo stadio Oreste Granillo è in programma il match Reggina-Pescara con fischio d’inizio alle ore 16:15. Una partita molto interessante sul piano tattico, che mette di fronte due allenatori, Toscano e Oddo, molto preparati e capaci di trasmettere il loro carattere grintoso ai propri calciatori. Inoltre è il tempo di mettersi in mostra per i nuovi arrivati in occasione dell’ultima sessione di calciomercato, pronti ad integrarsi nei sistemi di gioco. Non resta che seguire su StrettoWeb la diretta testuale della partita, con formazioni ufficiali, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

18′ Il Pescara ha sbagliato il calcio di rigore! Galano aveva spiazzato Plizzari, ma colpisce il palo. Nella ribattuta un compagno spara alto a porta completamente sguarnita.

17′ CALCIO DI RIGORE PER IL PESCARA: Scognamiglio atterrato da Rossi, che si becca anche il giallo. Inamovibile l’arbitro.

15′ Loiacono stavolta fondamentale in difesa, chiusura tempestiva su Galano.

2′ Amaranto subito pericolosi da fuori con Loiacono. La palla finisce di pochissimo a lato del palo alla sinistra del portiere.

1′ Fischio d’inizio dell’arbitro, la partita è cominciata. E’ la Reggina a muovere la prima sfera.

Reggina-Pescara, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori:

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Del Prato, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Guarna, Cionek, , Di Chiara, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Situm, Lafferty, Vasic. Allenatore: Toscano.

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Drudi, Scognamiglio, Jaroszynski; Busellato, Valdifiori, Memushaj; Galano, Maistro; Ceter. A disposizione: Radaelli, Sorrentino, Bocchetti, Elizalde, Masciangelo, Fernandes, Omeonga, Ventola, Asencio, Bocic, Capone, Riccardi. Allenatore: Oddo.