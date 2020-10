Reggina-Pescara, dove seguire il match: info su diretta Tv e live Streaming [DETTAGLI]

2 Ottobre 2020 18:27

Reggina-Pescara, info e dettagli per seguire la diretta del match: la 2ª giornata del campionato di Serie B 2020/2021 sarà trasmessa sui canali Dazn

La Serie B torna in campo per la 2ª giornata di campionato, allo stadio Granillo domani sabato 3 ottobre 2020, alle ore 16.15, si giocherà il match Reggina-Pescara. Grande attesa nella città calabrese dello Stretto per un appuntamento che manca da tantissimo tempo, un vero peccato che ad assistere la gara non ci sarà il pubblico, che in tempi normali avrebbe sicuramente gremito le tribune dell’impianto. Toccherà anche questa volta seguire la partita e fare il tifo direttamente da casa: la sfida sarà infatti trasmessa in diretta sui canali Dazn, oppure in Streaming sul sito Dazn.com. Inoltre, sarà possibile seguire gli aggiornamenti in diretta di Reggina-Pescara anche su StrettoWeb, con interviste e approfondimenti in tempo reale.