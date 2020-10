Reggina-Pescara, i convocati di Toscano: subito dentro Vasic, solo due assenti

2 Ottobre 2020 14:59

Reggina-Pescara, i convocati del tecnico Mimmo Toscano per il match di domani pomeriggio al Granillo tra amaranto e biancazzurri

Sono appena stati diramati i convocati della Reggina da parte del tecnico Mimmo Toscano per il match di domani pomeriggio al Granillo contro il Pescara (clicca qui per seguire la diretta su Dazn). Come già annunciato in conferenza stampa, assenti soltanto Charpentier e Rivas. C’è Vasic, ufficializzato poco fa. Si attende invece l’annuncio per Situm. Di seguito la lista completa.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Rivas.