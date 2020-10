Com’è la Reggina su Pes 2021? Valori dei giocatori, dettagli dei volti, logo e maglie [VIDEO]

28 Ottobre 2020 16:11

Un viaggio all’interno di Pes 2021 per scoprire la Reggina sul famosissimo videogioco Konami: tutti i dettagli sulla squadra amaranto

La Reggina ritorna in Serie B, la Reggina ritorna sui videogiochi. Non è un caso, è evidente. La cadetteria italiana è una vetrina importante, che può regalare anche la “presenza” delle squadre sui due principali videogiochi di calcio esistenti al mondo: Fifa e Pes. Il club amaranto c’è ovviamente stato, per anni. Sin dai tempi delle emergenti Play Station e Xbox fino a qualche anno fa, prima di “scomparire” – ma solo momentaneamente – dalle piattaforme console più importanti. Motivo? Su Fifa e Pes non si è mai andati oltre la B, per questo la società dello Stretto non ha avuto più la visibilità a cui era stata abituata.

E adesso? Quest’anno la curiosità è tornata a farsi importante ma, chi voleva spingersi oltre e provare a confrontare la propria squadra del cuore sui due videogiochi, dovrà “accontentarsi” del “solo” Pes. Su Fifa 21, infatti, la Reggina non c’è. Il colosso di EA Sports ha perso i diritti della Serie B e presenta all’interno del gioco soltanto Brescia, Monza, Chievo Verona, Empoli, Lecce e Spal, inserite però nella sezione ‘resto del mondo’. Il campionato cadetto è dunque esclusivo di Pes 2021, che in questa stagione non è uscito con una versione completamente nuova, ma semplicemente con un aggiornamento di rose e calciatori rispetto allo scorso anno.

Quel che ad ogni tifoso amaranto importa, però, è che almeno qui la Reggina c’è. C’è il logo ufficiale, la maglia (senza sponsor), la rosa totalmente aggiornata con tutti i calciatori presenti in squadra, i volti dettagliati specialmente sui giocatori più conosciuti e i rispettivi valori istituiti dal gioco. Per un bel viaggio approfondito all’interno della squadra amaranto, ecco di seguito un VIDEO tutorial.