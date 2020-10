Reggina, i rimpianti dell’ex Pellizzoli: “La mia cessione a gennaio 2006? Ancora oggi mi girano le scatole…”

14 Ottobre 2020 13:20

A distanza di 14 anni, all’ex portiere della Reggina Ivan Pellizzoli non è ancora andata giù quella cessione a gennaio 2006…

Ivan Pellizzoli è stato uno dei protagonisti della Reggina in Serie A. Arrivato dalla Roma nel 2005, ha fatto parte – per metà stagione – della squadra capace di salvarsi nel 2006-2007 con 11 punti di penalizzazione in classifica. Proprio la sua cessione nel mercato invernale aveva destato qualche perplessità, per via della notizia improvvisa e per via del suo ruolo all’interno della squadra, dal momento che era il titolare.

Questa perplessità, a distanza di 14 anni, è ancora lampante per lo stesso protagonista. “Ho dovuto prendere la decisione e accettarla – ha detto Ivan Pellizzoli a ‘Tutti i figli di Gallo’, sul canale ufficiale del club – C’erano dei conti da sistemare, anche una situazione mia contrattuale importante. Ancora oggi mi girano le scatole a pensarci. Sono uscito dal giro e non sono più rientrato. Dopo due anni a Mosca son tornato in Italia ma non son più riuscito a giocare a pieno regime in Serie A. Mi ricordo che quando sono arrivato al Centro Sportivo mi hanno detto che dovevo andare dal presidente perché ero in odore di cessione”.