Reggina, un pareggio “da record”: c’è un inedito nella storia amaranto in Serie B

24 Ottobre 2020 16:20

Mai la Reggina, nei suoi precedenti in Serie B, ci era riuscita

Il calcio toglie, il calcio dà. La Reggina trova un insperato pareggio nei minuti finali della gara contro il Pordenone, guadagna un punto dopo che per due giornate consecutive si era vista frenare da Virtus Entella e Cosenza nonostante due ottimi prestazioni. Al Teghil di Lignano Sabbiadoro però il risultato è visto con soddisfazione, perché i padroni di casa hanno dimostrato di essere un avversario all’altezza. In ogni caso per gli amaranto si tratta di un pari da primato perché per la prima volta in Serie B, la Reggina riesce ad ottenere cinque risultati utili consecutivi nelle prime cinque partite disputate. Un buono score se si considera che la squadra di Toscano ha giocato tre volte in trasferta (Salernitana, Entella e Pordenone). Il modo per vedere il bicchiere mezzo pieno.