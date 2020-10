Reggina – Svelato il luogo del nuovo store in provincia [VIDEO]

21 Ottobre 2020 20:26

La Reggina apre un nuovo store ufficiale in provincia: la città scelta per il nuovo punto vendita è Gioia Tauro

Da quanto si era sparsa la voce che la Reggina avrebbe aperto un nuovo store in provincia, i tifosi non stavano più nella pelle all’idea di conoscere dove sarebbe stato aperto il nuovo punto vendita amaranto, nel quale comprare abbigliamento e gadget legati alla squadra. Nelle ultime ore, con un video pubblicato sulla pagina facebook ufficiale della Reggina, il club amaranto ha reso noto che il nuovo store aprirà presto in quel di Gioia Tauro così anche i tifosi della provincia potranno acquistare il merchandising ufficiale della squadra.