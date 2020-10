Reggina, nuovi dettagli sulla terza maglia: ecco data e ora della presentazione [FOTO]

14 Ottobre 2020 20:04

La Reggina rivela data e ora di presentazione della terza maglia per la stagione 2020/2021: ecco i nuovi dettagli pubblicati sul profilo ufficiale

Reggina, data e orario di presentazione della terza maglia – La Reggina ha deciso di tenere i tifosi sulle spine. Nel pomeriggio odierno sono stati pubblicati i primi, piccoli, dettagli sulla nuova terza maglia che il club amaranto adotterà nella stagione 2020/2021, mentre in serata, sempre attraverso i social, la squadra guidata dal presidente Luca Gallo ha rilasciato ulteriori novità in merito all’orario e al giorno in cui la terza maglia sarà svelata al publbico. La nuova divisa verrà presentata giorno 15 ottobre alle ore 13:30. Inoltre, i tifosi più attenti avranno notato sicuramente una novità cromatica legata al colletto che potrebbe essere di colore verde, dettaglio non svelato nel post precedente.