Reggina, ricordi Nicki Bille Nielsen? E’ finito di nuovo in prigione: tutta colpa di una birra… “sbagliata”

11 Ottobre 2020 12:07

L’ex calciatore della Reggina, il danese Nicki Bille Nielsen, è finito di nuovo in prigione. Il motivo? Una birra… “sbagliata”

Nicki Bille Nielsen si può definire, dalle parti di Reggio Calabria, una vera e propria meteora. Qualche sparuta presenza, nella magnifica stagione 2006-2007 della Reggina, allorquando – da giovane – sembrava poter avere davanti a sé un futuro importante. Poi, col passare degli anni, sempre meno “colpi di testa” e sempre più “fuori di testa”.

Il calciatore, infatti, lo scorso anno era stato condannato a quattro mesi di prigione dopo aver minacciato un ciclista con una pistola ad aria compressa, minacciato un’infermiera e posseduto 0,26 grammi di cocaina. Ma, in seguito al ricorso presentato, era riuscito ad ottenere una sospensione, scontando la pena agli arresti domiciliari. Ora, come raccontando i media polacchi, all’ex giocatore amaranto è stato imposto di nuovo il carcere. Motivo? Ha bevuto una birra in casa nonostante questo gli fosse stato proibito. A “fregarlo” è stato un test di routine dell’etilometro.

Secondo il suo legale, l’avvocato Asser Gregersen, “Nielsen non aveva intenzione di consumare birra. Ha bevuto qualcosa che pensava fosse completamente analcolico, poi si è semplicemente dimenticato di leggere correttamente cosa c’è sulla bottiglia. Se avesse voluto bere birra, probabilmente avrebbe comprato birra normale”. Insomma, tutta colpa di una birra… “sbagliata”.