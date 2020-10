Reggina, si chiude il mercato in casa amaranto: la rosa completa e aggiornata

4 Ottobre 2020 15:10

Calciomercato Reggina, la sessione estiva di trasferimenti si conclude con l’arrivo di Marcucci: la rosa amaranto definitiva per la stagione di Serie B 2020/2021

Può definirsi definitivamente concluso il calciomercato della Reggina. L’operazione Marcucci è in via di chiusura, si attende soltanto l’ufficialità, poi il ds Massimo Taibi potrà dire di aver completato la rosa da affidare al tecnico Domenico Toscano. Tante le operazioni in entrata con colpi di spessore internazionale (come Menez, Lafferty e Faty), ma anche di giovani promettenti (ad esempio Del Prato, Peli e Stavropoulos), i quali sono andati ad aumentare lo spessore tecnico di una squadra capace di dominare lo scorso anno il campionato di Lega Pro. Grande lavoro inoltre per il direttore sportivo sul fronte delle uscite: la società calabrese è stata infatti tra i club di Serie B quella che ha maggiormente operato sulle cessioni, riuscendo a sistemare tutti gli esuberi e i calciatori non ritenuti all’altezza del progetto tecnico. Uno sforzo necessario per rispettare il limite massimo di 18 tesserati Over 23 imposto dalla Lega. Di seguito dunque la rosa definitiva che affronterà la stagione 2020/2021.

PORTIERI

Plizzari (prestito secco)

Guarna

Farroni

DIFENSORI

Stavropoulos (a titolo definitivo)

Cionek (a titolo definitivo)

Loiacono

Rossi

Gasparetto

ESTERNI



Peli (in prestito secco)

Di Chiara (a titolo definitivo)

Liotti

Rolando

CENTROCAMPISTI

Crisetig (a titolo definitivo)

Del Prato (in prestito secco)

Faty (a titolo definitivo)

Folorunsho (in prestito secco)

Marcucci* (a titolo definitivo)

Bianchi

De Rose

Bellomo

Mastour

Rivas (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

ATTACCANTI

Lafferty (a titolo definitivo)

Menez (a titolo definitivo)

Charpentier (in prestito secco)

Denis

Vasic (a titolo definitivo)

LEGENDA

Con asterisco (*) i calciatori in entrata in attesa di ufficialità

In VERDE i calciatori Under 23

In ARANCIONE i nuovi acquisti

TOTALE: 26 calciatori tesserati (+ 1 in entrata da ufficializzare)