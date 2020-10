21 Ottobre 2020 18:17

L’attaccante della Reggina Jeremy Menez si è espresso sui social dopo il pari nel derby di ieri: il suo pensiero

“Sento e vedo tanta buffa stupidità ma chi non osa non può mai sbagliarsi ma continuiamo così e non dubitare mai”. Questo il messaggio, allegato ad una foto di ieri, che l’attaccante della Reggina Jeremy Menez ha postato sul suo profilo Instagram. Una risposta un po’ seccata, forse, a chi ha storto il naso per il pari nel derby, arrivato nonostante sia stato creato tanto.