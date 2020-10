Menez si porta a Reggio Calabria anche Emilie Nef Naf: il ritorno di fiamma fa il giro del mondo sui media internazionali [FOTOGALLERY]

14 Ottobre 2020 18:33

Jeremy Menez si è rimesso insieme a Emilie Nef Naf, modella e showgirl francese, e la notizia ha fatto il giro di tutti i media internazionali

Tutti parlano di Menez. E per forza, direte voi. Si rilancia a Reggio Calabria e mette a segno due grandi gol nelle prime due giornate, si cala immediatamente nella realtà della Serie B italiana nonostante un passato glorioso, ma – soprattutto – fa anche discutere fuori Europa per la sua sincerità: “Ho dormito per tre anni, ora ho ritrovato la voglia di sudare”, aveva dichiarato qualche giorno fa alla Gazzetta dello Sport, mandando su tutte le furie i giornalisti messicani, che lo avevano definito “senza vergogna“. Ma Menez è anche campione fuori dal campo, come dimostra la sua sorprendente ed improvvisa presenza al canile di Mortara qualche giorno fa.

Insomma, nel bene e nel male, dentro e fuori dal campo, si parla comunque del talentuoso calciatore francese. Ma il Gossip intorno all’ex Roma e Milan si arricchisce di nuovi “eventi”, questa volta legati alla sua dolce metà. Sembrerebbe, infatti, che Jeremy e Emilie Nef Naf si siano rimessi insieme. Lei ha vissuto un rapporto altalenante con il calciatore dal punto di vista sentimentale. Adesso, come si può pubblicamente notare dai social, i due avrebbero deciso di ricominciare: “Semplicemente noi“, scriveva la coppia su Instagram la settimana scorsa. Il giocatore, dopo aver trovato una seconda giovinezza in Calabria, si porta così a Reggio anche la madre dei suoi figli, e la famiglia si può completamente ricomporre.

Ma a far notizia non è il ricongiungimento della coppia in sé, a cui auguriamo il futuro più roseo possibile, ma il fatto che la news sia stata ripresa dai media nazionali ma anche internazionali. Ovunque si è parlato di ciò, un po’ come negli ultimi mesi per ogni tipo di vicenda riguardante il campione amaranto. Dal Corriere dello Sport allo spagnolo Marca, passando per altri media francesi, la notizia ha fatto letteralmente il giro del mondo.

Ma chi è veramente Emilie Nef Naf? Si tratta di una modella e showgirl francese.