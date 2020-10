Reggina, Menez: “Se sto bene fisicamente il resto viene da sé. Reggio può sognare? Nella vita è importante…”

3 Ottobre 2020 19:43

Al termine del match tra Reggina e Pescara, vinto dagli amaranto per 3-1, le parole dell’attaccante amaranto Jeremy Menez a Dazn

“Reggio Calabria può sognare? Nella vita bisogna sempre sognare, dobbiamo stare sereni perché il campionato è lungo. La mentalità è giusta, dobbiamo continuare così. La mia non è una sfida, mi conosco e se sto bene fisicamente il resto viene da solo. L’impatto dello stadio? Molto bene, peccato che non ci siano i tifosi, ma abbiamo vinto anche per loro. Io più libero di altri in campo? Cerco di aiutare la squadra e farmi trovare, fare il massimo, poi è il mister a dare gli ordini. Quanto mi manca per il top? Tra poco arriveremo al 100%, siamo stati molto fermi. La tecnica e la velocità sono le mie qualità, cerco di rendermi disponibile. La B è un campionato tattico, più tattico rispetto alla Francia ma io conosco l’Italia e non è una sorpresa”.