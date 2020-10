Reggina, Menez assente a Pordenone: il motivo

23 Ottobre 2020 20:50

Il motivo dell’assenza di Jeremy Menez, fuori dalla lista dei convocati della Reggina per la trasferta di domani a Pordenone

Un’assenza sicuramente inaspettata quella di Jeremy Menez, fuori dalla lista dei convocati per il match di domani contro il Pordenone. A differenza di quanto affermato da Toscano questa mattina al sito ufficiale, circa le indisponibilità di Rivas e Charpentier, anche Plizzari e l’attaccante francese risultano invece out. E se per il portiere si resta ancora in attesa di capire la sua guarigione dal Covid, per l’ex Milan il problema risulterebbe essere di natura fisica. Per il calciatore, infatti, risentimento muscolare nella rifinitura e disco rosso alla partenza per Pordenone.