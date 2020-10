Reggina, la nuova vita di Mastour: “Cosa non è andato in passato? Quel periodo l’ho cancellato, ora voglio pensare al presente e al futuro”

14 Ottobre 2020 10:54

Le parole del giovane talento della Reggina Hachim Mastour, che quest’anno sta iniziando a ritagliarsi uno spazio importante in squadra

Un anno di pazienza e ora la grande occasione. Finalmente, seppur non dal vivo, i tifosi amaranto stanno iniziando a conoscere Hachim Mastour. Il giovane talento ex Milan sta cominciando a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della Reggina di Toscano, quest’ultimo autore principale di una crescita costante del ragazzo, soprattutto mentalmente. E il calciatore parla di questo nel corso di un’intervista a Gazzetta del Sud. “Mi sto giocando una grande occasione – dice – Sia in allenamento che in partita, il mio obiettivo personale è quello di ricambiare la fiducia del presidente, del direttore e del mister. Ovviamente non devo ragionare solo per quanto riguarda la mia carriera, ma dare il cento per cento per il bene della squadra. Ho giocato poco lo scorso anno? La forza di volontà è fondamentale. E’ sempre butto restar ai margini, ma in questi casi non ti resta che credere in te stesso, aspettare l’occasione giusta”.

La discussione si sposta poi sulle mancate chance ai tempi in cui era ancora minorenne e alle troppe pressioni ricevute: “Non hanno pesato – prosegue Mastour – in quanto non me ne ero neanche accorto. Mi ritengo un ragazzo che pensa solo a lavorare ed a far parlare il campo, ho sempre cercato di estraniarmi dai vari giudizi. Cosa non ha funzionato? Quel periodo ho deciso di cancellarlo. Ora voglio pensare solo al presente e al futuro”.

Quest’anno è stato visto all’opera sia come trequartista che accanto alla punta, ma dove si trova meglio? “Posso ricoprire ogni ruolo dell’attacco – afferma – è il mister che decide. Toscano mi sta facendo crescere tanto, soprattutto quest’anno, e sono d’accordo sul fatto che riesca a tirare fuori il meglio da ogni calciatore. E poi conta moltissimo osservare gente come Menez, Denis, Lafferty, Bellomo e tutti gli altri. Da Guarna a Loiacono, in questo gruppo ci sono giocatori che vanno visti come esempi, al di là del ruolo”.

Ultima domanda legata agli obiettivi di gruppo e alla situazione Covid: “I conti li faremo più avanti, ma il nostro intento deve essere quello di vincere tutte le partite, a cominciare da sabato contro l’Entella. Il Covid? Ci vuole tanto senso di responsabilità anche da parte nostra, attraverso l’uso costante delle mascherine e di tutte le precauzioni necessarie”.