Reggina, le prime parole di Marcucci: “Non vedo l’ora di iniziare. Vi spiego le mie caratteristiche”

5 Ottobre 2020 14:40

Reggina, le prime parole dell’ultimo acquisto degli amaranto, il centrocampista Andrea Marcucci, per cui si attende solo l’ufficialità

Andrea Marcucci è un nuovo calciatore della Reggina. Si resta in attesa dell’ufficialità, ma già nella giornata di ieri era stato raggiunto l’accordo per il passaggio del giovane classe ’99 in amaranto. L’ex Imolese, che si trasferisce in riva allo Stretto a titolo definitivo, è intervenuto nel corso di ‘Tutti i figli di Gallo‘, sui canali ufficiali del club.

“Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con la Reggina, una società così importante – ha detto Marcucci – Ho esordito già in B col Foggia, ma poi mi sono fatto male e ho saltato anche il Mondiale Under 20. Ho giocato anche con Loiacono in Puglia, ma ancora non l’ho sentito. Quando la Reggina mi ha cercato la prima volta? Quando dovevo andare al Foggia, e poi durante questa sessione la società ha parlato col procuratore e abbiamo trovato l’accordo. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare la palla ma sono anche uno che non deve tira indietro la gamba”.