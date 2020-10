11 Ottobre 2020 23:03

L’attaccante della Reggina Kyle Lafferty ha giocato da titolare in Nations League contro l’Austria, ma è arrivata la sconfitta per l’Irlanda del Nord

Un’ora in campo, partendo da titolare, poi la sostituzione. Kyle Lafferty non è riuscito a fare del suo meglio per portare a casa almeno un punto con la sua Irlanda del Nord: in Nations League, l’Austria vince in trasferta per 0-1 grazie ad una rete di Gregoritsch a ridosso dell’intervallo. In classifica, un solo punto per la squadra in cui milita l’attaccante della Reggina e ultimo posto in classifica. Tra tre giorni, l’Irlanda del Nord va in Norvegia.