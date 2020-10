Reggina, le “partenze” in Serie B degli ultimi anni: i punti in classifica degli amaranto dopo 5 giornate

30 Ottobre 2020 16:45

7 i punti conquistati dalla Reggina dopo le prime 5 giornate di questo campionato: ma come sono andate le altre “partenze” in Serie B?

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Una frase fatta ma quanto mai vera, soprattutto nel mondo del calcio. Partire bene in campionato è importante sia per infondere fiducia nella squadra in vista del prosieguo, sia per mettere fieno in cascina nel caso in cui dovessero arrivare periodi di “magra” nel corso della stagione. Ovviamente, questo è risaputo, iniziare bene non vuol dire per forza concludere in trionfo o come ci si era prefissati all’alba della nuova stagione.

La Reggina lo sa bene. Ha vissuto, in ogni categoria, grandi partenze e tristi finali ma anche inizi fiacchi e trionfi a maggio. In questa stagione, quella del ritorno in Serie B dopo 6 anni, i punti conquistati sono 7 frutto di una vittoria e quattro pareggi. 5 giornate trascorse e squadra imbattuta, non era mai successo nella storia amaranto in cadetteria. Ma gli altri anni, perlomeno gli ultimi, quanti punti ha conquistato la Reggina dopo 5 turni? Abbiamo stilato una panoramica generale a partire dal 2009-2010, il primo campionato di B del club dopo l’epopea della massima serie. Da quella stagione, ben 5 di fila prima dell’inferno di dilettanti e Lega Pro, ma solo una volta gli amaranto hanno fatto meglio della squadra attuale.

7, come quest’anno, furono infatti i punti conquistati nella stagione 2010-2011, quella conclusasi con l’infausta notte di Novara. Tre in più, ovvero 10, nella stagione successiva, quella con Breda in panchina e la partenza razzo grazie ad un attacco grandi firme. L’annata 2011-2012, dunque, è la migliore in cadetteria degli ultimi anni. Poi, i punti conquistati sono stati sempre meno di quelli attuali: 6 nel 2009-2010 e nel 2013-2014 (quello della retrocessione), 5 nel 2012-2013.

Di seguito i punti conquistati dalla Reggina, dopo 5 giornate, negli ultimi campionati di Serie B.

2009-2010: 6 punti

2010-2011: 7 punti

2011-2012: 10 punti

2012-2013: 5 punti

2013-2014: 6 punti

2020-2021: 7 punti