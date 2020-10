Reggina, esami strumentali per Rolando: l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero

6 Ottobre 2020 13:29

L’esterno della Reggina Gabriele Rolando sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio durante il riscaldamento di Reggina-Pescara

“La Reggina comunica che il calciatore Gabriele Rolando è stato sottoposto ad esami strumentali in seguito all’infortunio rimediato durante il riscaldamento della gara tra Reggina e Pescara. Il difensore amaranto ha riportato una lieve distrazione al muscolo bicipite femorale della coscia destra ed è già stato affidato alle cure dello staff medico-sanitario. I tempi di recupero saranno valutati con l’evolversi della situazione”. E’ quanto si legge nella nota ufficiale emanata dal club amaranto in merito alle condizioni dell’esterno Gabriele Rolando, out durante il riscaldamento di Reggina-Pescara e sostituito da Delprato.