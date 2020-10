Reggina, il bollettino dall’infermeria: Faty, Guarna, Cionek, Plizzari e Vasic, la condizione degli infortunati

31 Ottobre 2020 12:33

Reggina, la situazione degli infortunati: la nota ufficiale del club amaranto

Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Reggina ha comunicato la situazione degli acciaccati. Ecco il testo intagrale.

“Stiramento all’adduttore per Ricardo Faty, i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni. Il calciatore ha già iniziato il percorso di riabilitazione. L’esito degli esami strumentali per Enrico Guarna non hanno evidenziato lesioni muscolari e insieme a Thiago Cionek sono regolarmente aggregati al gruppo. Per quanto riguarda Alessandro Plizzari, si attende esito secondo tampone. Nikola Vasic, invece, ha svolto una seduta di terapia”.