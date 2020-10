Reggina, bilancio positivo per le Giovanili: vince l’Under 15, poi due pari

11 Ottobre 2020 18:44

Reggina, è positivo il bilancio del weekend per le giovanili amaranto: vince l’Under 15, pareggiano Under 16 e 17. Il resoconto

Weekend positivo per le giovanili amaranto, che chiudono la domenica amaranto con due pari e un successo. Aprono le danze Under 17 e Under 15 che, in contemporanea, scendono rispettivamente in campo a Empoli e sul campo numero 3 del Centro Sportivo Sant’Agata.

I ragazzi di Ferraro passano in vantaggio, ma vengono raggiunti poco prima del duplice fischio. Per Farcomeni e compagni, invece, è una giornata di gioia, che coincide con il primo acuto stagionale in campionato. Alle ore 12:30 è invece il turno dell’Under 16 di mister Zito, due volte avanti e due volte raggiunta. Di seguito i tabellini dei tre incontri:

UNDER 17 SERIE A E B, 3ª GIORNATA

EMPOLI-REGGINA 1-1

Marcatori: 18′ Passarelli (R), 37′ Panicucci (E).

Empoli: Fontanelli, Sartini, Lazzeri (80′ Guarino), Macchi, Indragoli, Mariannucci, Menga (80′ Guadalupo), Baggiani (80′ Corsi), Panicucci (50′ Falsini), Renzi, Cappelli (62′ Regoli). A disposizione: Filippis, Barsi, Giubbolini, Bucchioni. Allenatore: Lisuzzo.

Reggina: Ammirati, Bordò, Golia (68′ Falzia), Pastorella, Paura, Soraci, Cimino, L. Pavia, Passarelli (79′ Casile), Randazzo (56′ Russo), Guglielmo (56′ Zimbalatti). A disposizione: Tortorella, Latella, Zucco, Costantino, Piromalli. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Raimondo Borriello di Arezzo (Massimo Vagheggi di Arezzo e Giacomo Bianchi di Pistoia).

Note – Ammoniti: Golia (R), Bordò (R). Recupero: 1′, 4’st.

UNDER 16 SERIE A E B, 2ª GIORNATA

REGGINA-PESCARA 2-2

Marcatori: 28′ Mautone (R), 34′ Marcucci (P), 39′ Saba (R), 53′ Bodje (P).

Reggina: Sciammarella, Maietta, Saba (50′ Malara), Armanio, Romeo, Serra, Palumbo, Maressa, Cecere (63′ Lofaro), Perri, Mautone. A disposizione: Mileto, Bruni, Vilasi, Guerrisi. Allenatore: Zito.

Pescara: Mastropietro, Panzarino, Postiglione, Diabate, Bonugli, Marcucci (65′ Mazzoni), Braccia (48′ Delle Munache), Croce (25′ Aloisi), Bodje (65′ Mazzoni), Baccello, Primavera (48′ Crimaldi). A disposizione: Antonelli, Di Buono. Allenatore. Sansovini.

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro di Catania (Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Alfio Selmi di Acireale).

Note – Ammoniti: Bodje (P), Crimaldi (P). Espulsi: al 23′ Bonugli (P); al 43′ Armanio (R). Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 1’pt; 4’st.

UNDER 15 SERIE A E B, 2ª GIORNATA

REGGINA-PESCARA 3-0

Marcatori: 23′ Perrotta, 52′ Farcomeni, 68′ Antoci.

Reggina: De Gaetano (73′ Chinnì), Curulla, Bombaci, Basile (54′ Villari), Morra, Perrotta, Pumo, Antoci (69′ Arditi), Farcomeni, Giampaolo. A disposizione: Mazzaferro, Costa, Calabrese, Simonetta, Bisogno. Allenatore: Carella.

Pescara: Di Carlo (63′ Finamore), Salce (36′ Di Rino), Di Francesco (63′ Pallini), Casciano, Marleo, Isufi, Di Paolo (54′ Dei Rocini), Clarke (46′ Pietropaolo), D’Alberto (36′ Ciprio), Cappello, Oliviero (54′ Bellina). Allenatore: D’Alesio.

Arbitro: Paola Mandile di Catanzaro (Giuseppe Piccolo e Michele Larosa di Vibo Valentia).

Note – Ammoniti: Basile (R). Calci d’angolo: 4-2. Recupero: 1’pt; 6’st.