Reggina, è un giorno speciale: auguri al Presidente Luca Gallo e al capitano Loiacono, due simboli del club amaranto

6 Ottobre 2020 11:25

Una strana coincidenza del destino, due simboli dell’attuale Reggina festeggiano oggi il loro compleanno: giorno speciale per Luca Gallo e Giuseppe Loiacono

Cosa serve per entrare nel cuore dei tifosi amaranto? Attaccamento alla maglia, determinazione e tanta, tanta grinta. Insomma, tutte qualità che il popolo reggino può riconoscere nella Reggina attuale. E proprio oggi è un giorno speciale al Sant’Agata, perché ricorre il compleanno di due artefici assoluti dei recenti successi conseguiti: il Presidente Luca Gallo e il capitano Giuseppe Loiacono. Il primo non ha bisogno di presentazioni, è diventato in poco tempo l’idolo della tifoseria, riuscendo a legare i fatti alle parole, gli investimenti alle vittorie. Roba non da poco per una città come Reggio Calabria, che in precedenza, per sei lunghi anni, ha dovuto resistere all’inferno dei campionati di Serie D e Lega Pro. Il patron romano ha costruito un’importante base societaria, ha raccolto con sé gente esperta, piano piano sta riuscendo sempre più a costruirsi un piccolo impero e i risultati gli stanno dando ragione.

Una società solida con una proiezione perfetta sul campo, dove a rappresentarla c’è una squadra sino ad oggi perfetta, guidata appunto da un leader silenzioso. Giuseppe Loiacono infatti è uno di quelli che non molla mai, l’uomo dal gioco sporco, in grado di determinare la partita con spirito di sacrificio ed intelligenza tattica. Tra i top player della cavalcata da record in Serie C, il capitano è sempre colonna portante della difesa di mister Toscano, con la sua personalità farà di tutto per esserlo anche in cadetteria. La redazione di StrettoWeb e tutti i suoi lettori si uniscono alla giornata di festa e porgono ai due protagonisti i più sinceri auguri di buon compleanno!