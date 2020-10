Reggina, festa per la prima vittoria stagionale in Serie B: l’esultanza social dei calciatori [FOTO]

4 Ottobre 2020 14:26

La nuova Reggina esulta per la prima vittoria in campionato: su Instagram i calciatori hanno manifestato la propria gioia

Tris della Reggina contro il Pescara. La compagine amaranto ha ottenuto la prima vittoria in Serie B superando agevolmente l’ostacolo abruzzese e confermando le buone sensazioni che già si erano percepite contro la Salernitana. Una soddisfazione per la squadra di Mimmo Toscano che si è impegnata molto durante la preparazione estiva per arrivare a questi momenti. Sui social l’emozione si percepisce dalle parole dei calciatori, che con un post hanno manifestato la loro gioia. Tra questi Menez: “bella vittoria, con la mentalità giusta. Avanti così e brava tutta la squadra”, scrive il francese. A seguirlo anche l’estremo difensore Plizzari: “prima vittoria in casa nostra. Questa è la grinta giusta! Bravi tutti”. Si aggiunge a loro Mastour, che con un bel +3 dimostra tutta la felicità per il risultato conseguito.