30 Ottobre 2020 22:11

Il centrocampista della Reggina Ricardo Faty annuncia di dover star fermo qualche settimana dopo l’infortunio a Bologna

“Sono stato positivo… all’infortunio 🤦🏾‍♂️😬. Più seriamente, sono costretto a fermarmi per qualche settimana. Ora lavoro per tornare in forma. Vi ringrazio per tutti i messaggi e continuiamo a sostenere la squadra”. Con questo messaggio su Instagram, il centrocampista della Reggina Ricardo Faty informa i tifosi circa le sue condizioni dopo l’infortunio che lo ha costretto al cambio forzato nel match di Coppa Italia di martedì a Bologna. Il calciatore dovrà stare fuori per qualche settimana.