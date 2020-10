Reggina-Denis ancora insieme: l’attaccante amaranto rinnova fino al 2022!

3 Ottobre 2020 22:18

L’attaccante argentino German Denis ha rinnovato con la Reggina per un altro anno, fino al 30 giugno 2022: si attende l’ufficialità del club

Dal campo al mercato, giornata importante per la Reggina e per German Denis. Come verificato dalla nostra redazione l’attaccante amaranto, oggi vicino al gol in occasione della rete dell’1-0 contro il Pescara, ha infatti rinnovato il suo contratto con il club dello Stretto per un altro anno, fino al 30 giugno del 2022 (scadeva nel 2021).

Rapporto d’amore subito sbocciato tra la città di Reggio Calabria e l’ex Atalanta, arrivato alla Reggina nell’agosto del 2019. Rapporto fatto da tanti gol e una fiducia confermata anche in questa stagione di Serie B. El Tanque è stato infatti l’unico del reparto offensivo ad essere rimasto dalla scorsa annata. A questo punto si attende solo l’ufficialità del club.