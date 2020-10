Reggina, che sorpresa! De Rossi esalta Marcucci e la piazza di Reggio: “Merita la Serie A” [VIDEO]

7 Ottobre 2020 21:56

Il nuovo acquisto della Reggina, Andrea Marcucci, esaltato da Daniele De Rossi per il suo passato a Roma: e poi cita Reggio Calabria

L’ultimo acquisto della Reggina in questa sessione di mercato estiva è stato Andrea Marcucci, centrocampista classe ’99 cresciuto calcisticamente nella Roma. La maglia scelta dal giovane calciatore per la nuova avventura in amaranto è stata la numero 16, che utilizzava anche ai tempi delle giovanili in giallorosso. Chi invece l’ha spesso utilizzata tra i ‘grandi’, sempre lì nella capitale, è stato Daniele De Rossi, che a sorpresa è spuntato in un VIDEO che la Reggina ha realizzato e diffuso sui propri canali social.

Oltre a raccontare un aneddoto su Marcucci, e a ricordarne le sue doti, l’ex centrocampista di Roma e Nazionale esalta la piazza di Reggio Calabria: “E’ ricca di nostri ex compagni e merita la Serie A“. In basso il VIDEO.