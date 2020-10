Reggina, De Rose spirito da leader: “una chance in Serie B anche grazie ai compagni ceduti. Stadi vuoti? Non ha senso”. E che battuta sul Cosenza…

13 Ottobre 2020 16:21

Reggina, intervista al capitano Francesco De Rose: la battuta sul Cosenza, la delusione per lo stadio vuoto e la rabbia per il poco minutaggio

Ha uno spirito da leader Francesco De Rose, sempre fondamentale all’interno dello spogliatoio. La sua stagione in Serie B non è ancora entrata nel vivo, sta trovando poco spazio a causa della presenza dei nuovi arrivati, ma la sua presenza nel gruppo resta sempre imprescindibile per il tecnico Domenico Toscano. Ai microfoni di Reggina Tv, durante la trasmissione “Tutti figli di Gallo”, il centrocampista calabrese ha espresso le proprie sensazione, non nascondendo la volontà di scendere presto in campo: “E’ un po’ seccante fermarsi perché stavamo facendo bene, ma conoscendo il gruppo so che non cambierà nulla. Abbiamo approfittato della pausa per migliorare alcuni aspetti. Questo mese ci saranno tante partite, abbiamo avuto il modo di caricarci. La squadra è cambiata molto, ma chi è stato scelto dalla società saprà dare un supporto sia a livello tecnico che professionale, ne approfittiamo per imparare anche altre lingue (ride, ndr). Piano piano si costruirà come lo scorso anno un gruppo importante. Probabilmente quest’anno l’integrazione dei nuovi è stata più lunga, perché molti di loro sono stranieri, ma tutto sta filando liscio. Mi aspettavo un inizio così da parte della Reggina, vogliamo dimostrare di essere meno a nessuno. Qualche avversaria per il momento ha deluso, ma è un campionato strano, entrare in uno stadio vuoto è una roba da matti. Anche per noi è stata una sensazione molto strana, non abbiamo mai giocato senza i nostri tifosi lo scorso anno”.

COMPAGNI CEDUTI – “In estate ci sono state tante cessioni, anzi utilizzo l’occasione per ringraziare e salutare tutti i ragazzi che sono partiti, è anche grazie a loro se adesso stiamo disputando questo torneo. Al di là del calcio è stato un gruppo che ci ha messo il cuore, ti ha trasmesso emozione, quindi dispiace molto per chi è andato via. Auguro a tutti il meglio”.

ROSA LUNGA – “I tanti ricambi ti lasciano tranquillo, inoltre la concorrenza aiuta perché ti spinge a migliorarsi. Ci sarà spazio per tutti, è importante farsi trovare pronti al momento giusto. Io per il momento non sto giocando, per questo non sono contento, anzi sono molto incazzato, nel senso buono, al tempo stesso mi fa piacere che la Reggina giri bene e faccia bene. La Serie B è un campionato lungo, difficile, prima o poi sarà il turno di tutti”.

COSENZA – “Speriamo di continuare la serie positiva derby iniziata lo scorso anno. Noi però adesso siamo concentrati alla gara contro l’Entella, poi penseremo al Cosenza. Comunque per noi queste sono partite come le altre, valgono sempre tre punti”.

STADI SENZA PUBBLICO – “Questa cosa non ha senso, ho visto il giro d’Italia e dietro le transenne c’erano 4mila persone una accanto all’altra. In uno stadio come il Granillo c’è la possibilità di fare entrare 2-3 mila persone e mantenere il distanziamento. Se le istituzioni vogliono mandare avanti il calcio devono prendere una decisione”.

VIRTUS ENTELLA – “E’ un avversario tosto, ma noi sappiamo affrontare le gare col piglio giusto. Manteniamo sempre il nostro dna, poi ci penserà il mister ad organizzare la gara in maniera perfetta, come lui sa fare”.

LIOTTI – “E’ un giocatore forte, già lo scorso anno avevo puntato molto su di lui. Lo invitavo sempre a tirare da fuori. Quest’anno è già integrato, sembra quasi rinato e questo mi fa piacere. Gli auguro altri cinquanta gol”.