Reggina-Cosenza, Toscano a fine gara: “Il loro portiere migliore in campo, ma dobbiamo continuare così”

20 Ottobre 2020 23:50

Si è appena concluso il match del Granillo tra Reggina e Cosenza. Queste, al termine della sfida, le parole del tecnico amaranto Mimmo Toscano.

“Abbiamo giocato una grande partita, tirando in porta 25 volte. Non ci sono dubbi che si possa considerare il loro portiere il migliore in campo. Non dobbiamo però demoralizzarci, il calcio dà e il calcio toglie e – anche se un po’ in credito con la sfortuna – dobbiamo continuare ad essere perseveranti e cattivi”.

“La mancata concretezza negli ultimi 16 metri? In rosa abbiamo calciatori che a volte entusiasmano e a volte sembrano leziosi, ma ce li teniamo stretti. Per caratteristiche, gli attaccanti che abbiamo cercano sempre il fraseggio nello stretto. Due attaccanti con Menez? A volte giochiamo anche così, stiamo trovando determinati automatismi”.

“Ovviamente dispiace per i tifosi, ci manca la spinta della nostra gente ma dobbiamo prendere atto che la situazione è questa”.