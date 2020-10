Reggina-Cosenza, i tifosi amaranto tornano al Granillo dopo 7 mesi: le prime immagini [FOTO]

20 Ottobre 2020 20:38

Reggina-Cosenza, le prime immagini dei tifosi amaranto che tornano al Granillo dopo più di 7 mesi dall’ultima volta

Di nuovo, da quel lontano inizio marzo. Di nuovo, al fianco dei propri beniamini. Di nuovo, a sostenere e accompagnare per tutti i 90 minuti. Non sarà una cornice degna di un derby come Reggina-Cosenza, ma la partita di questa sera segna già un nuovo inizio. Mille tifosi. Mille spettatori. Mille anime presenti al Granillo dopo più di 7 mesi, dopo un lockdown a cui è seguito un Reggina-Pescara a porte chiuse.

E, nonostante si parli di una percentuale minima, per le strade si torna già a respirare l’aria da “prepartita”, con la gente che pian piano si avvicina al Granillo e, nel pieno rispetto delle regole, inizia a prendere posto nella Tribuna Ovest dello stadio. In alto la FOTOGALLERY con le prime immagini dei supporters amaranto.