Reggina-Cosenza, gli ultras rossoblu infiammano il derby: striscioni shock al Granillo nella notte [FOTO]

Reggina-Cosenza, il derby è già cominciato: due striscioni shock sono stati affissi nella notte dagli ultras rossoblu all’esterno del Granillo

Reggina-Cosenza è già iniziato. Il derby calabrese, che andrà in scena questa sera alle ore 21, vedrà la presenza di una ridottissima parte di pubblico. Non ci saranno i supporters rossoblu, ma sugli spalti, perché “fuori” si sono già fatti sentire. Due striscioni shock sono stati infatti affissi nella notte all’esterno della Tribuna Ovest dell’impianto di Via Galileo Galilei da parte del gruppo Allupati Primo Lotto Ultrá Cosenza 2006. “Reggio Merda”, si legge in uno. “Passeggiamo e pisciamo sulla vostra città, bastardo reggino… passi di qua?”, è la frase presente nell’altro. Striscioni poi successivamente rimossi, come si può vedere nelle due immagini in alto.