Reggina-Cosenza, prosciugati gli ultimi biglietti: mille posti tutti occupati

20 Ottobre 2020 11:50

Prosciugati anche gli ultimi biglietti disponibili per Reggina-Cosenza: tutti occupati i mille posti dei fortunati che potranno assistere al derby

Un lungo pomeriggio di attesa e poi sarà, di nuovo, Reggina-Cosenza. Il derby calabrese, che torna a distanza di 3 anni, ma che in B non si vedeva da quasi 20, vedrà la – seppur limitata – presenza di pubblico. Il nuovo DPCM ha dato infatti la possibilità ai club di poter ospitare un massimo di mille spettatori nei propri impianti, che diventa il 15% negli stadi più piccoli.

Il Granillo, quindi, di nuovo coi tifosi. La prevendita online è iniziata ufficialmente sabato, nel tardo pomeriggio, con la prelazione per gli abbonati valida fino a questa mattina alle ore 10. In caso di posti disponibili, poi, anche i non abbonati avrebbero potuto acquistare gli ultimi biglietti rimasti. E’ quanto accaduto, a conti fatti. Di tagliandi già questa mattina ne erano rimasti ben pochi, ma – al momento in cui scriviamo – sono già stati prosciugati. L’impressione è che qualche fortunato sia riuscito a “lanciarsi” alla disperata ricerca di ciò che restava, fregando gli altri sul tempo.

Sold out dunque (se così si può dire), ma non c’era bisogno di conferma. In tempi normali probabilmente il Granillo avrebbe registrato un invidiabile colpo d’occhio. Non resta che “accontentarsi”, ad oggi, e invitare i tifosi presenti a godersi nuovamente lo spettacolo – a distanza di più di 7 mesi – e a rispettare le regole.