Reggina-Cosenza, tifosi in fermento! Vivaticket preso d’assalto da stamattina, ma ci sono ancora posti disponibili

18 Ottobre 2020 14:44

C’è fermento dei tifosi amaranto per il ritorno al Granillo a distanza di più di 7 mesi: Vivaticket preso d’assalto per Reggina-Cosenza di martedì

Tifosi della Reggina in fermento. Dopo più di 7 mesi, infatti, potranno finalmente tornare al Granillo a sostenere i propri beniamini. Certo, ancora in forma ridotta, e di molto, ma è già un inizio. E l’entusiasmo non può non mancare, anche perché la sfida del martedì, tra due giorni, è il derby calabrese per eccellenza, Reggina-Cosenza, che in cadetteria non si vedeva da anni.

Con una nota ufficiale nella serata di ieri, la società amaranto ha informato circa la riapertura al pubblico e le modalità della prevendita: biglietti disponibili online, sul sito Vivaticket, da questa mattina (ore 10) per tutti gli abbonati della scorsa stagione. Da martedì, invece, ci sarà spazio per i non abbonati qualora rimanga ancora disponibilità. Eventualità, quest’ultima, davvero difficile, considerando come già in più di 4 ore sia stato venduto circa il 70% dei biglietti, con il sito Vivaticket preso d’assalto. Ma ci sono ancora posti disponibili. Nel momento in cui scriviamo, infatti, rimangono ancora poco meno di 300 biglietti disponibili in Tribuna Ovest.