Reggina-Cosenza, amaranto con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa della presidente Santelli

19 Ottobre 2020 17:37

La Reggina, in occasione del derby di domani contro il Cosenza, scenderà in campo con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa della Santelli

“La Lega B, su richiesta della società, ha autorizzato, in occasione della gara tra Reggina e Cosenza, un minuto di raccoglimento per la scomparsa della Presidente della Regione Calabria, On. Jole Santelli. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio”. Questa la nota ufficiale pubblicata dalla Reggina, che scenderà in campo con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, volata in cielo qualche giorno fa. Prima del match anche un minuto di raccoglimento.