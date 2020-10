Reggina-Cosenza, dove vedere il match: info su diretta Tv e Live Streaming

20 Ottobre 2020 11:34

Reggina-Cosenza, derby calabrese nella 4ª Giornata di Serie B: ecco come e dove seguire la partita in diretta tv o in streaming

Reggina-Cosenza, dove vedere il match – La Serie B torna in campo per la 4ª Giornata, eccezionalmente con un turno infrasettimanale ricco di fascino. Il match di cartello è senza dubbio il derby Reggina-Cosenza, prima delle due sfide molto sentite sul territorio calabrese. Menez e compagni vogliono consolidare la zona Playoff e mantenere la propria imbattibilità dopo 2 pareggi e una vittoria, i ragazzi di Occhiuzzi invece, dopo 3 pareggi consecutivi, sognano un successo nel derby che possa rilanciarsi in classifica. Secondo le ultime disposizioni, dopo circa 7 mesi, potrà tornare il pubblico: lo stadio Oreste Granillo ospiterà 1000 persone, i biglietti sono già sold out! I giocatori della Reggina giocheranno con il lutto al braccio per onorare la memoria di Jole Santelli.

Reggina-Cosenza, dove vedere il match – Il derby fra Reggina-Cosenza sarà visibile ovviamente anche in diretta Tv sui canali Dazn (clicca qui per il link). La partita verrà trasmessa anche su Rai Sport al canale 57 del digitale terrestre. I clienti DAZN potranno vedere la partita anche nelle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Per quanto riguarda il live Streaming la sfida Reggina-Cosenza sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati DAZN anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto, e sul proprio personal computer o tablet, collegandosi sul portale online ufficiale della piattaforma.