Reggina-Cosenza, novità per il derby: ci sarà la diretta sulla Rai

18 Ottobre 2020 11:20

Reggina-Cosenza sarà la gara della quarta giornata (turno infrasettimanale) ad essere trasmessa sulla Rai

In questa stagione, una partita a settimana di Serie B verrà trasmessa sulla Rai, al netto del resto del turno su Dazn. Per il turno infrasettimanale di martedì, valevole per la quarta giornata, la gara in questione sarà il derby calabrese tra Reggina e Cosenza, che tornano ad affrontarsi in cadetteria a distanza di molto tempo. Tra l’altro, il match del Granillo potrà ospitare i tifosi dopo più di 7 mesi. Mille sostenitori inciteranno infatti gli amaranto.

“La gara tra Reggina e Cosenza, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT – si legge sul sito ufficiale amaranto – in programma martedì 20 ottobre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 57 dtt“.