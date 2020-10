Reggina-Cosenza LIVE, le formazioni ufficiali: una sorpresa in difesa per Toscano

20 Ottobre 2020 19:59

Reggina-Cosenza LIVE: la diretta dal Granillo per il derby calabrese tra gli amaranto di Toscano e i rossoblu di Occhiuzzi

Reggina-Cosenza è il match di cartello della 4ª giornata di Serie B. Il derby calabrese, di nuovo in scena in cadetteria a distanza di quasi 20 anni, “torna” al Granillo 3 stagioni dopo l’ultima volta, quando una rete di Mendicino regalò ai rossoblu un successo che in riva allo Stretto mancava da tempo. Rivalità, campanilismi, striscioni, amarcord e tanti ex (dallo stesso Toscano a Savoldi) fanno da contorno ad una sfida che, in tempi normali, avrebbe regalato una grande cornice di pubblico. I tifosi ci saranno comunque, per la prima volta dopo più di 7 mesi, ma in presenza comunque molto limitata.

Di seguito il LIVE testuale di StrettoWeb, con il racconto del match minuto per minuto e, a fine partita, tutti gli approfondimenti con le voci dei protagonisti e le pagelle.

Reggina-Cosenza, le formazioni ufficiali

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Rossi, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Situm, Lafferty, Vasic. Allenatore: Toscano.

Cosenza (3-4-2-1): Falcone; Ingrosso, Idda, Tiritiello; Sacko, Bruccini, Petrucci, Bittante; Baez, Carretta; Gliozzi. A disposizione: Saracco, Legittimo Schiavi, Bouah, Kone, Bahlouli, Ba, Corsi, Sciaudone, Sueva, Petre, Borrelli. Allenatore: Occhiuzzi.