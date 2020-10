Reggina-Cosenza, il primo derby risale a quasi un secolo fa: i precedenti in riva allo Stretto si colorano d’amaranto

19 Ottobre 2020 13:59

Nei 46 precedenti del derby Reggina-Cosenza, giocati in casa degli amaranto, i padroni di casa sono usciti vittoriosi 20 volte

Sarà un martedì di derby allo stadio Oreste Granillo, torna un suggestivo Reggina-Cosenza che in Serie B manca dalla stagione 2001-2002. La gara è in programma domani sera alle ore 21.00 e sarà valida per la 4ª giornata della stagione 2020/2021. Un incontro sempre molto sentito da entrambe le tifoserie, che avrà un sapore speciale soprattutto per mister Mimmo Toscano, oggi sulla panchina amaranto ma con un passato ricco di emozioni in rossoblu. Il tecnico reggino infatti ha vestito la maglia dei Lupi per due stagioni da calciatore, mentre da allenatore ha vinto due campionati di Serie D e dell’ex C2. In quegli anni Roberto Occhiuzzi, attuale allenatore del Cosenza, era un suo calciatore.

Nella storia di Reggina-Cosenza, le due squadre si sono affrontate 46 volte in incontri ufficiali, per quanto riguardi i confronti in riva allo Stretto. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa, risultati vittoriosi in 20 occasioni. I pareggi in totale sono 18, mentre i successi dei silani sono 8. L’ultimo precedente coincide proprio con uno di questi ed è datato 3 ottobre 2017: nella gara valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie C, concluso con la promozione del Cosenza, il mattatore fu Ettore Mendicino, autore di un gol prodezza. L’ultima vittoria della Reggina invece risale al torneo di Lega Pro 2014/2015, quando Roberto Insigne riuscì a chiudere la contesa con una tripletta realizzata già nel primo tempo.