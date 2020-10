Reggina-Cosenza, i convocati di Toscano: c’è Lafferty, solo due indisponibili

19 Ottobre 2020 16:11

Reggina-Cosenza, la lista ufficiale dei convocati diramata dal tecnico amaranto Domenico Toscano per il derby calabrese di domani

E’ subito, di nuovo, campionato. Non c’è tempo per la Reggina di pensare al pari-beffa di sabato a Chiavari. Domani sera arriva il Cosenza per il derby calabrese per eccellenza, che in Serie B manca da quasi 20 anni. Il tecnico amaranto Domenico Toscano ha appena diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida del Granillo, che tornerà ad ospitare i tifosi a distanza di più di 7 mesi. Di seguito l’elenco completo. Ancora out Charpentier e Plizzari, tornano disponibili Rolando e Delprato.

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavroupoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Plizzari, Charpentier.